Com transmissões simultâneas, YouTube exibirá festival Coachella

Festival Coachella de 2017 Foto: Carlo Allegri/Reuters

O festival de música Coachella está chegando e mesmo aqueles que não conseguiram ingressos poderão ficar por dentro das apresentações. O YouTube vai transmitir todos os shows do primeiro fim de semana, entre os dias 13 e 15 de abril, no canal do festival.

Coachella é um festival que reúne cantores e bandas de vários gêneros musicais. Entre os artistas que vão passar este ano pelos palcos montados na cidade de Indio, na Califórnia, estão The Weeknd, Beyoncé, Eminem, Cardi B e Jamiroquai.

O canal no YouTube terá quatro transmissões ao vivo simultâneas para que cada internauta possa assistir a seu artista favorito. Também estará disponível uma função para os usuários da plataforma de vídeo montarem sua programação de apresentações preferidas.

Ainda, os melhores momentos do fim de semana serão reunidos em uma plataforma de vídeo sob demanda, bem como entrevistas com artistas e criadores do festival.