Com nova categoria Snapchat, Prêmio Jovem Brasileiro encerra votações nesta semana

Kéfera é indicada nas categorias de Melhor Canal do YouTube e Melhor Snapchat

O Prêmio Jovem Brasileiro (PJB) surgiu em 2002, com sete categorias e agora, 15 anos depois, são 21. Neste ano, a novidade é a categoria Snapchat, em que o público vai escolher o destaque na rede social no úlimo ano. A premiação ocorre em 25 de setembro e a votação, que vai até 25 de agosto, já está na segunda fase.

A ideia do prêmio surgiu de um sonho. "Depois de um sonho que eu tive, eu acordei com o nome 'prêmio jovem' na cabeça. Aí eu pensei: tem dia das mães, dos pais, das crianças e jovens, será que tem seu dia? Eu pesquisei e descobri que havia várias datas dos jovens, tem dia nacional e internacional do jovem, dia da juventude, e ninguém comemorava. Então o prêmio surgiu com essa ideia principal de comemorar o jovem e destacar seu protagonismo na sociedade", contou o idealizador do projeto, Guto Melo, em entrevista ao E+.

Os indicados na nova categoria são bem variados, e entre eles há atriz Fernanda Souza, o blogueiro Hugo Gloss, a cantora Ivete Sangalo, o padre Fábio de Mello e a youtuber Kéfera. Mas não é só nessa rede social que há homenageados: YouTube, Facebook, Twitter e Instagram completam a seção de internet no prêmio, além da categoria de 'melhor site ou blog'.

Esse acompanhamento do prêmio junto às novidades da internet se deve, justamente, ao método de votação. Na primeira fase, o público responde a perguntas sobre os maiores destaques em várias categorias, livremente. Depois, os dez mais indicados passam para a segunda fase, em que os usuários votam no melhor entre os indicados.

Tudo é feito no próprio site do PJB e os visitantes podem votar mais de uma vez. Categorias mais técnicas, como a de empreendedorismo e educação, porém, tem seus concorrentes indicados por uma equipe de jornalistas e organizadores do prêmio.

Na categoria Melhor Youtuber, Kéfera, Porta dos Fundos e Christian Figueiredo são alguns dos indicados. Já no de Personalidade do Facebook ou Twitter, alguns indicados são Jout Jout, Whindersson Nunes, Sophia Abraão e Nah Cardoso.

Já na categoria Instagram, alguns destaques são Anitta, Bruna Marquezine, Sophia Abraão, Tatá Werneck e Luan Santana. Sophia Abraão, inclusive, venceu o prêmio no ano passado, enquanto Luan Santana e Anitta ganharam na categoria de melhores cantores.

Melo acredita que o que faz a diferença na internet é a criatividade. "Tantos os blogs quanto sites quanto youtubers conquistam o público jovem através da criatividade. Essa é a arma - que nem é secreta - da internet, e também a espontaneidade, o fato de não ser aquela coisa robótica, principalmente em vídeos, é o que faz toda a diferença".

A festa de premiação, em si, é uma festa com apresentações musicais e com muitas personalidades e artistas. Serginho Groisman, Marcelo Tas, Marcos Mion, Maria Paula, Fiuk e Monica Iozzi são alguns dos nomes que já comandaram a entrega dos prêmios. Neste ano, ainda não foram divulgados os nomes dos apresentadores, mas Fiuk e Banda Fly são algumas das atrações já confirmadas do evento, que é fechado para convidados.

As votações para o PMJ vão até a próxima quinta-feira, dia 25. Os usuários têm de votar em todas as categorias, até dez vezes por dia, basta se cadastrar com um email e senha. Para escolher seus favoritos, clique aqui.