Com direito a crachá com foto, gatinho de rua é 'contratado' pela OAB do Amapá

Leon foi adotado pela OAB do Amapá. Foto: Facebook / Auriney Brito II

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Amapá recebeu um novo membro recentemente. Um filhote de gato apareceu na instituição para fugir da chuva e o presidente, Auriney Brito, resolveu "contratá-lo", com direito a crachá.

Alguns funcionários estavam incomodados com a presença do felino, porque ele estava fazendo sujeira e "causando transtornos". "Alguém chegou a questionar na recepção: 'o que esse animal de rua faz aqui?'", conta Auriney em seu perfil do Facebook.

Diante das reclamações, o advogado se reuniu com a diretoria do órgão para ajudar o animal e o acolheu, dando-lhe o apelido de Leon.

"Esse rapazinho chegou tímido aqui, com fome e frio. Recebeu alguns cuidados iniciais, foi alimentado e ganhou um cantinho lá nos fundos", escreveu na rede social. "Ele crescerá limpo e forte com a nossa instituição", concluiu Auriney.