Com dificuldades para amamentar, Bella Falconi faz desabafo corajoso em rede social

A nutricionista e musa fitness Bella Falconi. Foto: Instagram/ @bellafalconi

Bella Falconi se emocionou ao falar do esforço que está fazendo para amamentar a filha Stella, que nasceu na segunda-feira, 20. Isso porque a pequena não está conseguindo pegar o peito. Apesar de todo o apoio e instrução que está recebendo de profissionais, Bella conta que a filha já perdeu muito peso e, agora, precisa do apoio da fórmula, leite industrializado com nutrientes adequados para bebês. O desabafo foi feito no stories da página oficial dela no Instagram.

"E aí, pessoal. Estou lendo comentários do último post. Quero agradecer o carinho. Estou fazendo o que é possível e foi instruído. A Stella até agora não pegou o peito, não consegue, não suga, chora, grita desesperada. Já perdeu muito peso. A pediatra me disse para usar suplemento porque ela está perdendo muito peso", declarou Bella. A primeira filha da blogueira fitness, Vicky, também passou por dificuldades.

Ao responder a inúmeras críticas nos comentários do Instagram, Bella Falconi afirmou que nem tudo funciona igual para todo mundo. "Estou super bad esses dias. Não sei se ler os comentários faz eu me sentir melhor ou pior. Não estou suplementando porque eu quero. Ela não está aceitando o meu peito. Está sendo uma batalha novamente para mim. É muito difícil. Vocês não têm ideia. Não vou desistir. Tenham carinho e paciência", concluiu.

Mas não só Bella Falconi é vítima de comentários maldosos relacionados à amamentação nas redes sociais. Na Semana Mundial de Amamentação, no início de agosto, a apresentadora da TV Globo Fernanda Gentil foi alvo de xingamentos quando relatou que só conseguiu alimentar o filho usando a fórmula.