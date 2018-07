Coisas que só quem nasceu em 29 de fevereiro consegue entender

Bolos de aniversário Foto: Pixabay

29 de fevereiro pode ser considerado como o dia mais 'raro' do nosso calendário, afinal, ocorre apenas uma vez a cada quatro anos. Você já parou para pensar em como é a comemoração do aniversário de quem é nascido na data, como por exemplo o cantor Ja Rule?

Inveja

Muitos até podem achar legal ter uma data de nascimento tão única, mas sempre há um ou outro que permanecerá com aquela invejinha das pessoas nascidas em 28 de fevereiro ou 1º de março de anos bissextos. Passou tão perto...

Piadas

Você sempre poderá fazer a piadinha de que não envelhece, afinal, só faz aniversário a cada quatro anos.

Por outro lado, você já não aguenta mais que as pessoas façam essa brincadeira com você.

Data especial

Se comemorar o aniversário já é um dia especial para quase todo mundo, imagine para quem terá muito menos chances de celebrar a data no dia certo. Enquanto uma criança de dez anos já comemorou dez vezes seu aniversário na data certa, um nascido em 29 de fevereiro só conseguirá este feito quando chegar aos 40 anos de idade!

Peter Pan

Ainda na lógica das piadas, os nascidos em 29 de fevereiro podem se sentir como o personagem Peter Pan, afinal, quando atingir a 'maioridade', em seu 18º aniversário comemorado no dia certo, as outras pessoas que nasceram no mesmo ano que você já estarão com 72 anos.

Facebook

As redes sociais são uma bela ferramenta para que todos te desejem parabéns no dia do seu aniversário... Mas e se esse dia não chegar, como ocorre em 2017?

Comemoração fora de hora

2018 não é um ano bissexto, mas mesmo assim desejamos um feliz aniversário a todos os nascidos em 29 de fevereiro, quer comemorem a data em 28 de fevereiro ou 1º de março!