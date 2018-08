Coca-Cola lança sua primeira bebida alcoólica – no Japão

Coca-Cola lançou Lemon-Do, sua primeira bebida alcoólica. Foto: Coca-Cola via AFP Photo

Nesta segunda-feira, 28, a Coca Cola lançou sua primeira bebida alcoólica. O Lemon-Do foi lançada com exclusividade no Japão e tem três versões: uma com 3%, outra com 5% e outra com 7% de teor alcoólico.

A bebida tem sabor de limão, é gaseificada, e tem aromas semelhantes ao do 'chuhai', um destilado de alcachofras muito apreciado por jovens no país.

O Lemon-Do começa a ser vendido hoje e vai ser disponibilizado em diversos supermercados da região sul de Kyushu no Japão. Uma lata de 350ml será vendida por 150 ienes (cerca de R$ 5).

* Com informações da AFP