Coala resgatado durante incêndio florestal morre na Austrália

Coala resgatado em incêndio na Austrália. Foto: Reprodução/VOA News

Um coala que foi resgatado de um incêndio florestal na Austrália na segunda-feira, 26, não resistiu aos ferimentos e queimaduras e morreu.

A notícia foi divulgada em comunicado oficial do Hospital Port Macquarie Koala nesta terça, 27.

A imagem do resgate viralizou e comoveu todo mundo.

O coala, batizado de Lewis Ellenborough, foi resgatado por Toni Doherty. No vídeo, ela corre sem blusa em direção ao animal e o salva do meio das chamas, o envolvendo em sua camisa. Na sequência, ela aparece jogando água no animal para amenizar os ferimentos.

Dois dias depois, já medicado e recebendo atendimento, ao ver o sofrimento do animal que tentava se recuperar, a equipe de veterinários decidiu pela injeção letal.

“Nós o colocamos sob anestesia geral para avaliar os ferimentos por queimadura e trocar as bandagens. As queimaduras pioraram e, infelizmente, não apresentaram melhora”, diz a nota do hospital.

Assista ao vídeo: