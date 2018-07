Coala que perdeu olho em acidente ganha ensaio fantasiado de pirata

Coala Pinto perdeu um olho após ser atropelado. Foto: Instagram/@wildlifewarriorsworldwide

O coala Pinto estava atravessando uma rodovia quando foi atingido por um carro, e, além de perder o olho, quebrou alguns ossos do braço.

Após passar por algumas cirurgias e ser tratado no Zoológico da Austrália, o animal melhorou, mas seu olho não poderá ser recuperado.

Por conta disso, os funcionários do zoológico tiveram uma ideia: fantasiar o animal de pirata e fazer um ensaio fotográfico. As fotos foram compartilhadas no Instagram.

