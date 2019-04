Clube Homs realiza feira de adoção com 60 gatos neste fim de semana

Gatinhos da ONG Catland disponíveis para adoção no Clube Homs, em São Paulo. Foto: Divulgação/ Catland

Uma feira de adoção, promovida pela PremieRpet, ajuda a encontrar um novo lar para 60 gatos que são atendidos pelas ONGs Catland e Salvagato. A ação acontece neste domingo, 7, no Clube Homs, na avenida Paulista, em São Paulo.

Além dos bichanos, o evento terá lojinhas de produtos para felinos, bikefoods e um espaço para os novos tutores tirarem dúvidas sobre cuidados, comportamento e nutrição pet com veterinários. Será uma excelente oportunidade para conhecer melhor o mundo dos gatos.

“Nosso objetivo é incentivar a adoção responsável promovendo o encontro de ONGs que fazem um trabalho sério com aqueles que estão em busca de um pet. Nossa equipe de especialistas fica à disposição para fornecer informações sobre cuidados, comportamento felino e alimentação”, afirma Madalena Spinazzola, diretora de Planejamento Estratégico e Marketing Corporativo da PremieRpet. No ano passado, a empresa conseguiu registrar 65 adoções.

Quem quiser adotar um gatinho, deve preencher um formulário de intenção, passar por uma entrevista no local com os responsáveis das ONGs e assinar um termo de responsabilidade, se comprometendo a zelar pela saúde e segurança do animal.

Os critérios para ser um tutor: morar em uma casa com janelas teladas e barreiras físicas que impeçam a saída do gato para a rua, condições financeiras para arcar com os custos de alimentação e saúde e morar na Grande São Paulo.

Serviço - Evento de Adoção de Gatos

Data: 7 de abril de 2019

Horário: das 10h às 17h

Local: Club Homs - Avenida Paulista, 735 - São Paulo

Domingo sem carro na Paulista: Estação Brigadeiro/Linha Verde do metrô (a 290 metros).

Entrada gratuita