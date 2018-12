Clipe de 'Thriller', de Michael Jackson, completa 35 anos

Clipe de "Thriller" estreou em 1983 na MTV Foto: Youtube/Reprodução

Trinta e cinco anos depois de sua estreia, pela MTV, o videoclipe Thiller continua sendo uma referência para a música e para as produções audiovisuais do pop. Com efeitos especiais, coreografia marcante e o enredo que chama atenção, a obra de 13 minutos do cantor Michael Jackson (1958-2009) prestava uma homenagem a mitos do terror, como zumbis e lobisomens.

O clipe contribuiu de maneira notável para o sucesso do álbum homônimo, lançado em novembro de 1982 - que contém os hits Beat It e Billie Jean. O vídeo foi dirigido por John Landis, conhecido pelos filmes Os Irmãos Cara de Pau (1980) e Um Lobisomem Americano em Londres (1981).

Thriller ganhou o Grammy de melhor vídeo musical longo e também conquistou três prêmios no MTV Video Music Awards (VMA). Além disso, o clipe foi incluído em 2009 no Registro Nacional de Cinema da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos por ser considerado como o "vídeo musical mais famoso" da história.

Segundo a última atualização da Associação da Indústria da Gravação dos EUA (RIAA), publicada em agosto, Thriller é, com 33 milhões de cópias, o segundo álbum mais vendido da história nos EUA, só atrás de Their Greatest Hits, do The Eagles, que vendeu 38 milhões de discos.

Com informações da EFE

