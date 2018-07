Cliente 'se vinga' de atendente que não trocou seu dinheiro

Foto: Reprodução/Facebook

Um cliente do supermercado em Votorantim (SP) ficou conhecido nas redes sociais após pagar uma cenoura de R$ 0,11 com uma nota de R$ 50 no supermercado. Rafael Franco virou um 'heroi' da internet ao se vingar da atendende do caixa que não quis trocar seu dinheiro.

Ele passou por uma situação conhecida por muitos: precisava trocar uma nota grande por outras menores. "Precisava fazer um depósito de 95 reais e tinha duas notas de 50", justificou no Facebook. "Parei em um caixa onde a mulher estava fazendo sangria e tinha um BOLO de notas de 20 e 10", relata Rafael.

No entanto, segundo ele, a atendente não quis trocar as notas. "Com uma cara de deboche ela me olhou e disse (com a mão cheia de notas de 20 e 10): 'Não tenho troco'." O cliente, então, procurou o item mais barato da loja, a cenoura mais fina que conseguiu encontrar, e pagou os R$ 0,11 com uma das notas de R$ 50. "Foi a sensação mais satisfatória que tive nos últimos tempos", escreveu.