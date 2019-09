Cliente estaciona errado em supermercado e veículo é cercado por carrinhos

Funcionários colocaram os carrinhos do supermercado ao redor do veículo sem causar danos. Foto: Facebook/arnold.angelini

Uma pessoa estava com tanta pressa para ir ao cinema que estacionou o carro no primeiro espaço vazio que encontrou. O que talvez ela não soubesse é que o local era reservado para os carrinhos de um supermercado, em Buenos Aires, na Argentina, onde deixou o veículo. E os funcionários resolveram 'pregar uma peça'.

Segundo o jornal argentino La Nación, o caso ocorreu no último fim de semana. A cena repercutiu nas redes sociais após um professor, que passava pelo lugar, publicar fotos da cena no Facebook.

"A verdade é que é preciso ser muito imbecil para estacionar o carro no setor [de carrinhos] do supermercado. [...] Nota-se que ninguém respeita nada, nem mesmo um lugar indevido. Aplausos para os funcionários que deixaram o carro preso", disse Arnold Angelini.

Os funcionários tinham de guardar os carrinhos do estabelecimento no lugar certo e decidiram acomodá-los ao redor do carro, sem danificá-lo.