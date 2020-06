Claudia Raia, Bruna Marquezine e Maju Coutinho participam de bazar para doação contra coronavírus

Claudia Raia, Maju Coutinho, Sabrina Sato, Bruna Marquezine, Isis Valverde, Karol Conka, Mariana Ximenes, Camila Queiroz e Fiorella Mattheis são algumas das personalidades que doaram peças de roupas e acessórios de seus acervos pessoais para serem vendidas no Bazar Ao Vivo Pela Vida.

A ação, idealizada pelo Grupo Dadivar, é uma parceria com a plataforma Ame Digital e tem o objetivo de arrecadar fundos para projetos sociais ligados ao combate à fome e aos impactos do novo coronavírus no sistema de saúde.

O movimento surgiu a partir de um festival, realizado no final de abril, que conseguiu arrecadar mais de R$ 1 milhão até o final de maio. O bazar online funciona dentro do aplicativo da Ame, disponível tanto para iOS quanto para Android. O dinheiro arrecadado com as vendas dos produtos será destinado ao Fundo Emergencial para a Saúde - Coronavírus Brasil e para a Ação da Cidadania.

A cada semana, em todas as quintas-feiras, o bazar terá novidades de roupas e objetos doados por personalidades. As empresas de logística e entrega Box e Águia Branca também são parceiras da iniciativa e vão garantir todos os protocolos sanitários de higienização e de transporte das peças para que os novos donos as recebam sem risco de contágio do novo coronavírus.

Além de colaborar com os projetos sociais, as compras também vão render cashback (dinheiro de volta) aos clientes do Bazar Ao Vivo Pela Vida. O cashback é um programa de incentivos da Ame Digital, que vai devolver 5% do valor das compras – com um limite de R$ 50 – para ser usado tanto em compras futuras no bazar quanto nas outras opções de negócios dentro do aplicativo.

As doações destinadas ao Fundo Emergencial para a Saúde – Coronavírus Brasil serão direcionadas a entidades como Fiocruz, Santas Casas de Misericórdia, Comunitas e outras organizações de saúde para a compra de respiradores, testes para diagnóstico de covid-19, equipamentos hospitalares e de UTI, além de materiais para profissionais da saúde e medicamentos. As doações continuam pelo site.

A Ação da Cidadania é uma organização fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, em 1993. Com a crise do novo coronavírus impactando famílias mais vulneráveis, a organização está intensificando a atuação como distribuidora de pratos de comida por todo o País.