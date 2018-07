Cingapura terá a primeira exposição interativa somente para cães e gatos

Uma exposição que será realizada em Cingapura a partir do próximo dia 30 promete ser a primeira no mundo exclusivamente para pets Foto: Pixabay/Jai79

A partir do próximo dia 30, uma exposição interativa feita especialmente para cães e gatos será aberta em Cingapura. Com dez instalações, seis para cachorros e quatro para gatos, a exposição é um grande parque de diversões para os pets, e os organizadores acreditam que será um sucesso de público.

Com o nome de PAW-sitive (fazendo brincadeira com as palavras pata e positivo em inglês), as instalações vão brincar com os sentidos dos pets e criar oportunidades para eles brincarem entre si e com os seus humanos. A exposição está sendo organizada para comemorar o aniversário de dez anos de uma empresa de alimentos para animais do país.

Em uma das instalações, que você pode ver no gif abaixo (criado pelo Mashable), os pets poderão colocar suas cabeças por buracos e sons serão usados para chamar a atenção deles. Já em outra, a artista imaginou uma casa que simula a barriga de um gato com bastante espaço para os pets a explorarem.

Você pode ver mais fotos da exposição na matéria do Mashable.