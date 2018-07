CineSesc apresenta 3ª Mostra de Filmes Hip Hop

Beat Street - A Loucura Do Ritmo (1984, 97 min.) Foto: Reprodução/Youtube

Até a próxima quarta-feira, 5, o CineSesc exibe a 3ª Mostra de Filmes Hip Hop. Se você já está com saudade de The Get Down, não pode perder.

Este ano, a mostra homenageia o diretor Bobbito Garcia, que começou a carreira musical como estagiário na Def Jam Records e se tornou um expoente do hip hop em Nova York e, mais tarde, diretor de filmes.

Todas as sessões são grátis. Confira o que ainda está em cartaz:

Sábado, 01/10

17h - Poesia Concreta - Exibição do teaser

19h - Krush Groove

21h - Gunnin’ For That #1 Spot

Domingo, 02/10

17h - Awesome; I Fuckin' Shot That!

19h - Beat Street - A Loucura Do Ritmo

21h - Breakin’

Segunda, 03/10

17h - Curtas: Hip Rap Hop; Record Store Day; Wave Twisters

19h - Doin' It In The Park: Pick-Up Basketball,Nyc

21h - Stretch And Bobbito: Radio That Changed Lives

Pixadores (2014, 93 min.) Foto: Reprodução/Youtube

Terça, 04/10

17h - Pixadores

19h - Breakin'

21h - Awesome; I Fuckin' Shot That!

Quarta, 05/10

17h – Os Saqueadores

19h – Krush Groove

21h - Sabotage: O Maestro do Canão

O endereço do CineSesc é Rua Augusta, 2075 - Cerqueira César, São Paulo.

Preço: É Grátis