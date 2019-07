‘Cine na Praça’ exibirá filmes infantis gratuitamente e a céu aberto em São Paulo

Em São Paulo, criançada poderá curtir sessões de cinema a céu aberto, e gratuitamente, todas as quintas-feiras de julho. Foto: Fox Searchlight Pictures/Walt Disney Studios Motion Pictures

O projeto ‘Cine na Praça’ promove sessões de cinema a céu aberto em um dos períodos mais divertidos do ano: as férias escolares. E a entrada é franca.

Durante o mês de julho, o programa levará uma programação repleta de animações premiadas, aclamadas por público e crítica, com o ciclo ‘Anima Julho’. Patrocinado por Uber, Pernambucanas e ZEG, as exibições ocorrerão até o dia 25 de julho, sempre às quintas-feiras, a partir das 19h.

Os filmes selecionados para a temporada são Wifi Ralph, Ilha dos Cachorros e Os Incríveis 2.

No dia 11, será a vez de Wifi Ralph, sequência da animação Detona Ralph, da Walt Disney. Lançada em 2018, a trama é uma atualização dos mundos do Arcade que serviu de cenário para o primeiro filme, de 2012. Desta vez a busca do protagonista é encontrar um ‘driver’ que possibilite à sua amiga Vanellope resgatar as funções do volante do carrinho de seu game de origem, A Corrida Doce, no imenso espaço de dados da Internet.

Escrito e dirigido por Wes Anderson, um dos ícones do cinema mundial, Ilha dos Cachorros é uma animação em stop-motion com conteúdo mais denso que os filmes exibidos no ciclo até este momento. No ‘Cine na Praça’, a atração ocorre no dia 18. Questões sociais são abordadas a partir da história de Atari Kobayashi, que vai atrás de seu cão após decreto do prefeito de Megasaki que decide enviar todos os cachorros locais para uma ilha usada como lixão municipal.

O fechamento do ciclo fica com Os Incríveis 2, versão mais atual de franquia de sucesso iniciada em 2004. A trama conta a história da família Pêra, formada por humanos com super poderes e que tentam se enquadrar na vida ‘normal’ dos civis.

Serviço:

Cine na Praça

Quando: 11, 18 e 25 de julho (às quintas-feiras) às 19h.

Local: Praça Victor Civita

Endereço: Rua Sumidouro, 580, Pinheiros

Classificação:

Wifi Ralph - Livre

Ilha dos Cachorros - 10 anos

Os Incríveis 2 - Livre