Cinco musicais que acabaram de estrear e que você precisa assistir

Nada mais apropriado para contar a história de Cartola do que um bom samba. No musical, idealizado por Jô Santana e dirigido por Roberto Lage, um carnavalesco explica a trajetória do músico aos integrantes de uma escola de samba. O enredo é a vida do compositor. Leia mais. 150 min. 12 anos. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.) R. Rui Brabosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 2ª e 6ª, 20h; sáb., 21h; dom., 18h. R$60/R$120. Até 31/10.

Foto: Divulgação