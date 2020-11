Cinco maneiras de evitar o desperdício de alimentos e ajudar o planeta

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 1,3 bilhão de toneladas é perdido ou vai para o lixo Foto: REUTERS/Ben Nelms

Um dos maiores problemas que assolam o mundo é o desperdício de alimentos. Uma pesquisa conduzida pela One Poll, para a Herbalife Nutrition nos Estados Unidos sobre dietas a base de plantas, mostrou que 40% das escolhas alimentares dos entrevistados são motivadas pelo interesse em ser mais ecologicamente correto.

O estudo ouviu dois mil americanos adultos, metade deles com filhos na fase escolar, de 23 de agosto a 3 de setembro de 2019.

Um dos resultados apontou que 71% deles estão dispostos a incorporar alimentos plant-based em suas refeições, mas parte significativa dos consumidores não fazem ideia dos ingredientes que compõem esse tipo de produto.

Mais da metade dos entrevistados, 53%, dizem que as carnes não são a maior parte de sua dieta e 23% afirmam que são adeptos das dietas flexitarianas, ou seja, consomem carnes ocasionalmente.

Os millennials são mais propensos a se interessarem por alimentos plant-based e carnes vegetais. Reduzir o desperdício de alimentos é uma ação adicional e simples que pode ter um grande efeito, na visão da diretora Sênior Global de Educação e Treinamento em Nutrição da Herbalife Nutrition, Susan Bowerman: “De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 1,3 bilhão de toneladas é perdido ou vai para o lixo, impactando a insegurança alimentar no mundo. É um cenário difícil de entender especialmente quando temos a sorte de ter comida na geladeira ou na despensa sempre que sentimos fome. Mas esse privilégio também pode nos inspirar a fazer escolhas mais conscientes”.

A especialista elencou cinco atitudes que podem trazer um impacto positivo no meio ambiente e tornar o processo alimentar mais sustentável, reduzindo o desperdício e vivendo de forma mais saudável.

1 - Planeje com antecedência o cardápio

Preparar refeições nutritivas para a semana ou planejar o menu do próximo encontro em família são ótimas maneiras de garantir que você prepare apenas a comida que irá consumir e evitar servir quantidades além do que seus convidados podem comer.

2 - Considere cozinhar com ingredientes mais sustentáveis

As pessoas estão buscando dietas baseadas em vegetais por muitas razões. Dentre elas: saúde, perda de peso e preocupação com o meio ambiente. Para aqueles que estão começando, um cardápio flexível, baseado principalmente em vegetais com a inclusão ocasional de carnes, aves, peixes ou ovos, pode ser um bom início e é uma ótima maneira de manter uma dieta saudável e equilibrada. Ao mesmo tempo, ajuda a proteger o meio ambiente, reduzindo a energia e os recursos que a produção da carne vermelha requer.

3 - Proporcione adequadamente o alimento em seu prato

Deixe as panelas sobre o fogão e se sirva na cozinha. Este simples hábito evita a sobra de alimentos no prato. Com tudo à mesa, é muito mais fácil colocar "apenas mais uma colherada", que pode acabar sobrando. Aliás, os restos deixados no prato são uma das maiores fontes de desperdício de alimentos que acabam no lixo. Adotando esse novo hábito, você controla melhor as porções que vai consumir.

4 - Reaproveite os alimentos que estão prestes a estragar

Existem muitas maneiras de aproveitar os alimentos perecíveis, mesmo quando eles começam a parecer um pouco "tristes". Quando seus tomates ficarem moles demais para serem usados na salada, considere transformá-los em molho caseiro. As bananas estão ficando marrons e moles? Descasque e congele para usar como ingrediente saudável para preparar deliciosos smoothies! Sopas, refogados ​​e saladas também são ótimos pratos que podem incluir diferentes ingredientes com vida útil mais curta.

5 - Doe o excedente de alimentos para quem precisa

Quando for organizar a despensa, considere doar os alimentos não perecíveis extras para bancos de alimentos e instituições de caridade locais. E da próxima vez que for limpar a geladeira, o freezer ou armário, preste atenção no que você jogou fora e faça um esforço para reduzir o desperdício de alimentos no futuro.