Cidade se une para dar festa de 15 anos a meninas com câncer

Seis meninas que tratam câncer em Passo Fundo (RS) ganharam festa de 15 anos feita voluntariamente por moradores da cidade. Foto: Reprodução/G1

Muitas meninas sonham com uma festa de debutante. Um longo vestido, valsas, homenagens, um bolo com vários andares, um salão decorado com o jeito delas... E com seis meninas do interior do Rio Grande do Sul não era diferente.

Arieli, Geani, Keila, Maiara, Dudaline e Duda Carvalho têm diferentes tipos de câncer e se tratam no mesmo hospital, em Passo Fundo. Em comum, elas tinham o sonho da festa de 15 anos. A história foi contada numa reportagem do Fantástico, da TV Globo, no último domingo, 30.

"Eu nunca tive uma festa de aniversário porque minha mãe e meu pai não têm muito dinheiro, eu queria uma festa de 15 anos", contou Geani a reportagem. Então, vários moradores da cidade se uniram para realizar esse desejo.

Costureira, cabelereiras, decoradoras, doceiras e familiares ajudaram com dinheiro, salão, comida, música e decoração. A costureira fez as provas dos vestidos no próprio hospital e, no caso de Arieli, a prova foi um pouco diferente: ela não anda mais e perdeu a visão por conta de um câncer no cérebro, então conheceu o vestido, cheio de pedras e bordados, apenas pelo toque.

Depois de muita preparação, chegou o grande dia. As seis meninas chegaram juntas, receberam homenagens e flores dos pais, o carinho dos convidados e apagaram a vela do bolo juntas. Mas a maior surpresa ficou para o final: o príncipe delas foi Luan Santana.

O cantor chegou ao salão cantando, emocionando as meninas, em especial Arieli, que é uma grande fã. A noite foi, sem dúvidas, inesquecível para a cidade e para as meninas.