Cidade norte-americana recruta cabras para acabar com infestação de planta venenosa

Funcionários da prefeitura de Montpelier, em Vermont nos Estados Unidos, colocaram três cabras fêmeas da raça Kiko nas áreas contaminadas pela Hera, uma planta trepadeira e venenosa que causa irritação cutânea.

De acordo com a assistente do município, Susan Allen, essa solução veio após tentativas fracassadas de tratamento com produtos orgânicos, já que as opções eram limitadas. "A cidade não queria se submeter aos tratamentos químicos por muitas razões. Os caminhos infestados são próximos ao rio, e crianças e cães podem passar pela vegetação rasteira", explicou à agência Associated Press.

A proprietária de uma das cabras, Mary Beth Herbert, disse que esses animais são imunes ao veneno da planta e recuam o crescimento dela conforme pastam. "Estima-se que leve vários anos de pastoreio para erradicar a Hera venenosa", analisou. A iniciativa contou com a orientação da Universidade de Vermont.

