Cidade na Bahia terá 'Forró Nu', dedicado a casais naturistas

Massarandupió, litoral norte da Bahia, tem uma praia de nudismo. Foto: Pixabay

Um flyer de uma festa chamada 'Forró Nu' está dando o que falar nas redes sociais. Apesar de ter ganhado fama na internet agora, essa é a segunda edição da festa, que vai acontecer em Massarandupió, litoral norte da Bahia.

O evento é dedicado ao público naturista que costuma frequentar as praias nudistas da região.

"No Nordeste, é costume nosso ter o forró no mês de junho, para comemorar o São João. Sou frequentador de praia naturista e vim morar em Massarandupió há dez anos e montei esse estabelecimento, com alguns eventos, e no mês de junho decidi fazer esse forró. A princípio era para um público que já está acostumado a frequentar as praias, mas acabou vazando para o Brasil inteiro, então tem muita gente procurando o nosso evento", explica Davi Andrade, idealizador da festa.

O flyer do evento está circulando nas redes sociais. Foto: Foto de divulgação cedida por Davi Andrade

Andrade ressalta que o evento tem regras, assim como nas praias de nudismo: "O forró só é frequentado por casais e não pode nenhum tipo de comportamento sexual, é totalmente proibida a prática de sexo em público".

A festa será realizada no dia 17 de junho, no Espaço Liberdade, um sítio discreto em Massarandupió, e o ingresso custa R$ 80 por casal.