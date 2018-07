Cidade arrecada mais impostos que o previsto e devolve dinheiro para os moradores

Uma cidade nos Estados Unidos devolveu impostos para os cidadãos após terminar o ano com saldo excedente em seu orçamento Foto: Pixabay/777546

A prefeitura da cidade de Middleton, na Pensilvânia, Estados Unidos, tomou uma decisão bem fora do comum: após arrecadar mais dinheiro do que o previsto por conta de uma revisão no imposto sobre propriedades, decidiu devolver parte da quantia para os moradores. Cada um dos mais de 14 mil residentes na cidade recebeu um cheque de US$ 68 (cerca de R$ 267 reais).

Segundo o jornal Bucks County Courier Times, o governo municipal fez uma campanha para diminuir os gastos públicos apesar de ter aumentado os impostos, o que gerou um saldo excedente de quase US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 3,9 milhões) no orçamento da cidade.

Amy Strouse, presidente da Câmara Municipal, disse ao jornal que seria irresponsável manter esse dinheiro enquanto o valor poderia ajudar as pessoas. “Nossos cidadãos já falaram diversas vezes que pagam impostos demais, então não posso deixar passar a oportunidade de devolver 70 dólares para ajudá-los com remédios, alimentação ou aluguel”, falou Strouse.