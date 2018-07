Cidade alemã faz sorteio para vagas em cemitério

Um cemitério na Alemanha irá organizar um sorteio para definir quem ficará com as cerca de 200 vagas que abriram no cemitério local Foto: Pixabay/darksouls1

A pequena cidade alemã de Berchtesgaden, na fronteira sul do país com a Áustria, arrumou um método curioso para distribuir as cerca de 200 vagas que surgiram no disputado cemitério local, construído no século 17. Segundo a agência de notícias alemã DPA, a cidade irá realizar um sorteio entre os interessados em adquirir as covas.

Ainda de acordo com a agência, por anos não houve a criação de vagas na necrópole por falta de vagas, o que criou uma demanda enorme na cidade de menos de oito mil pessoas. Para assegurar uma maior equidade entre as pessoas, a prefeitura da cidade decidiu que o método de escolha seria aleatório.

Mais de 280 pessoas se inscreveram para o sorteio, que será realizado na quarta-feira, 18.