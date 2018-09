'Chorei muito', diz Neguinho da Beija-Flor sobre vídeo de crianças tocando samba enredo com baldes

Crianças da comunidade Morrinho tocam samba-enredo da Beija-Flor com baldes e garrafas Foto: Facebook/ alain.kochsoares/ Reprodução

Alan Koch compartilhou no Facebook, na quarta-feira, 7, um vídeo mostrando um grupo de meninos da comunidade Morrinho, da cidade de Campos de Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro, em um palco e com instrumentos improvisados tocando o samba-enredo deste ano da escola de samba Beija-Flor.

As imagens já tiveram mais de 2,5 milhões de visualizações e renderam muitos elogios dos internautas. O sambista Neguinho da Beija-Flor afirmou que se emocionou com os meninos, pois se lembrou de sua própria infância.

Assista ao vídeo das crianças da comunidade Morrinho:

"Chorei muito, de emoção. Essas imagens me fizeram lembrar a minha infância, porque eu também 'brincava' assim, cantava e batucava numa lata de goiabada. Hoje, vendo esses garotos cantando um samba que aprenderam ouvindo através da minha voz, me veio um sentimento que é até difícil de explicar. Comecei assim, cantando num quintal como eles, e graças à minha querida Beija-Flor me tornei conhecido e posso hoje atingir, com a minha arte, gente de várias gerações em todos os cantos do mundo. Muito obrigado, meninos, por me proporcionarem essa emoção", escreveu o sambista ao compartilhar o vídeo.

Bianca Behrends, carnavalesca da escola de samba, também elogiou a desonvoltura das crianças. "Sobre o samba e o carnaval serem agentes transformadores tanto quanto o esporte, outras formas de se fazer música, como o teatro e múltiplas formas de arte.

Comovente, arrebatador, genuíno."

