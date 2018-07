Chineses criam adesivos assustadores para evitar uso de farol alto

. Foto: Reprodução

Que motorista não fica incomodado quando o carro de trás usa o farol alto? Além de ser ruim, é perigoso e pode causar acidentes.

Em Shandong, na China, algumas pessoas adotaram uma 'solução' bem diferente: colar adesivos assustadores no vidro traseiro do carro. Dessa forma, quando alguém ligar o farol alto, vê as fotos de espíritos e fantasmas no veículo da frente.

No entanto, a ideia não foi considerada tão boa assim pelas autoridades locais. Quem colar os adesivos em seu carro pode receber uma multa de 100 iuans, aproximadamente R$ 48. O motivo é que as fotos podem assustar tanto outros motoristas que causam acidentes.