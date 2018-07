Chihuahua raivoso é 'preso' por agressão à polícia

Apelidado de Nigel, o cão mordeu um dos policias Foto: Teerasuwat/ Pixabay

Apesar de serem pequenos, nem todos os chihuahuas são inofensivos. A polícia da Irlanda do Norte teve um exemplo de como esses cães podem ser agressivos e 'fora da lei'.

Na última quarta-feira, 19, no Facebook da polícia local, foi postada uma foto do cachorro, apelidado por eles de Nigel. "Ele foi preso por atravessar fora da faixa, comportamento subversivo e duas agressões à policiais." O chihuahua mordeu um dos oficiais.

"Normalmente, eu faria uma piada sobre mantê-lo como um novo policial se ninguém sentisse falta dele. Mas não Nigel. Ele é um homem nervoso e totalmente contra a polícia", escreveram no Facebook. Com a brincadeira, os policiais pediram ajuda para que encontrassem o dono do cachorro.

Horas depois, nos comentários do post, a polícia da Irlanda do Norte avisou que haviam encontrado o dono de Nigel que, na realidade, chama Simba. "Boas notícias! Nigel, também conhecido como Simba, foi buscado e está em seu caminho para casa", comemoraram. "Obrigado pelos compartilhamentos e por levá-lo para casa."