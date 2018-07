Chão de apartamento cede durante festa no Texas

Caso ocorreu em Denton, Texas. Foto: Twitter / @Los_TheKing | Twitter / @Los_TheKing

Cuidado da próxima vez em que você reunir os amigos em casa para uma festa. Seis pessoas ficaram levemente feridas após o chão de um apartamento de terceiro andar em que ocorria uma festa universitária ceder. O caso ocorreu no estado do Texas, nos Estados Unidos.

Os residentes do apartamento do segundo andar não estavam presentes no momento do acidente, por volta das duas horas da manhã do último domingo, 12, na cidade de Denton. O edifício era ocupado predominantemente por estudantes da University of North Texas.

Após caírem para o apartamento do segundo andar do prédio, seis das pessoas presentes na ocasião sofreram ferimentos leves, sem precisar do transporte da ambulância, segundo informou o jornal local Denton Record-Chronicle. Em vídeos publicados nas redes, é possível ver o momento da queda, pessoas rastejando entre os destroços do acidente e ouvir gritos.

O prédio foi evacuado e 50 moradores foram deslocados de seus apartamentos. Ainda de acordo com o Denton Record-Chronicle, o diretor geral do edifício já enviou e-mail aos residentes que foram deslocados. Eles foram avisados de que poderão ficar no Best Western Premier Crown Chase Inn & Suites e serão reembolsados pelo custo de hospedagem.

Em outro e-mail aos inquilinos, o diretor afirma que o acidente está sendo investigado e um engenheiro de estrutura avaliará as condições do edifício.

Um dos vídeos publicados nas redes sociais mostra a festa antes e depois de o chão ceder. Confira abaixo: