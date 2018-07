Cervejarias alemãs pedem que consumidores devolvam garrafas e caixas

A associação de cervejarias da Alemanha pediu que consumidores façam a devolução de garrafas e engradados dos produtos após sua utilização em vez de descartarem no lixo Foto: Pixabay/manfredrichter

A associação de cervejarias da Alemanha fez um apelo aos consumidores na quarta-feira, 25: pediu que eles façam a devolução de garrafas e engradados dos produtos após sua utilização em vez de descartarem no lixo.

O verão intenso no continente europeu fez com que a demanda por cervejas superasse muito a expectativa da indústria e há um medo de não haver garrafas suficientes para atender os consumidores. "Seria ótimo se os consumidores devolvessem rapidamente suas garrafas vazias para as lojas", disse Marc-Oliver Huhnholz, representante da associação, à Associated Press.

Uma campanha nas redes sociais também foi iniciada para conscientizar os cidadãos do problema. Uma lei na Alemanha garante um pequeno pagamento para quem devolver garrafas e caixas usadas aos supermercados, que são limpadas e devolvidas às fábricas para serem reutilizadas.