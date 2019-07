Cervejaria brasileira lança bebida sem álcool para cachorros

'Cerveja' foi desenvolvida em parceria com veterinários especialistas em alimentação animal. Foto: Colorado / Divulgação

A cervejaria Colorado lançou na última quarta-feira, 10, uma ‘cerveja’ feita para cachorros. Batizada de Cãolorado, a bebida leva extrato de malte e levedo de cerveja, é livre de álcool e rica em vitaminas e fibras.

Disponível nos sabores carne e frango, a ‘cerveja’ foi desenvolvida em parceria com veterinários especialistas em alimentação animal. Para acompanhar a bebida, a Colorado também criou biscoitos caninos de bagaço de malte. Os petiscos não apresentam conservantes, aromatizantes ou corantes artificiais.

A Cãolorado e os petiscos terão sua pré-venda no site do Empório da Cerveja, de 10 a 21 de julho. Após esse período, os produtos poderão ser encontrados nos principais pet shops do Brasil e nos Bares do Urso.

Para celebrar o lançamento e oferecer um brinde aos consumidores e seus cães, todos os bares da Colorado passam a ser pet friendly e recebem os animais em suas dependências.