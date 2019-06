Cerveja ‘Manchinha’, homenagem ao cão morto em supermercado de Osasco, arrecada fundos para ONG

Cerveja ‘Manchinha’, mesmo nome do cão morto em supermercado de Osasco, arrecada fundos para ONG. Foto: Ilustração/Geralf

Após a repercussão do caso da cadela Manchinha, o empresário Hugo Rocha decidiu homenageá-la e, ao mesmo tempo, fazer uma boa ação. Em parceria com diversas cervejarias, lançou a cerveja Manchinha, cujo lucro foi revertido para ONGs de proteção aos animais.

O projeto deu tão certo que as cervejarias Synergy, Dogma e 5Elementos decidiram lançar mais um rótulo em homenagem a ela.

O lançamento da cerveja acontece no domingo, 9, no Tasting Room da Dogma, em São Paulo.

O objetivo do evento é arrecadar ração para ONGs de proteção aos animais, sendo que cada cervejaria irá destinar parte dos lucros e as doações para diferentes organizações. A cervejaria Dogma irá colaborar com a Acãochego (Associação Protetora de Animais Abandonados).

Na data, para cada quilo de ração doado, mais a compra de um pint, o cliente terá direito a outro pint. Serão três cervejas na promoção: Cupcake, Boreas e Brettalaty.

O evento contará com a participação do idealizador do projeto Manchinha, Hugo Rocha, e representantes do Acãochego. “A Dogma é um estabelecimento pet friendly e essa é uma ótima oportunidade para colaborar com uma iniciativa tão necessária e, também, passar bons momentos com os animais de estimação”, explica Luciano Silva, um dos sócios fundadores.

Serviço:

Quando: Domingo, 9.

Endereço: Rua Fortunato, 236 - Vila Buarque, São Paulo

Horário: Das 14 às 20h30