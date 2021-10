Centenas de pessoas nuas e pintadas de branco posam para fotógrafo no Mar Morto

Pessoas posam nuas para o artista americano Spencer Tunick como parte de uma instalação no deserto perto do Mar Morto, em Arad, Israel. Foto: AP Photo/Ariel Schalit

ARAD, ISRAEL - Centenas de pessoas nuas e pintadas de branco caminharam pelo terreno árido próximo do Mar Morto, no Oriente Médio, como parte do último projeto fotográfico do artista americano Spencer Tunick.

Tunick, vestido de preto, dirigiu a cena empoleirado no teto de um veículo, dando ordens através de um megafone.

O fotógrafo de 54 anos está em Israel a convite do Ministério do Turismo para fotografar pela terceira vez o Mar Morto com pessoas nuas.

"Para mim, o corpo representa beleza, vida e amor", disse Tunick, que já realizou projetos como este em várias partes do mundo.

Spencer Tunick comanda a instalação fotográfica projetada para chamar a atenção do mundo para a importância de preservar e restaurar o Mar Morto. Foto: AP Photo/Ariel Schalit

Tunick fotografou mais de mil modelos sem roupas há uma década nas margens do lago salgado, que perde um metro a cada ano.

A redução paulatina do Mar Morto se agravou nos últimos tempos, pois Israel e Jordânia utilizam a água que flui mais acima para a agricultura e consumo humano, o que se soma à extração mineral a à evaporação acelerada causada pelas mudanças climáticas.

Neste domingo, Tunick posicionou seus modelos em colinas rochosas diante do lago de cor turquesa. Cerca de 200 pessoas, homens e mulheres, ouviram suas instruções para caminhar ou permanecerem parados.

Cerca de 300 pessoas se inscreveram para fazer parte da instalação de fotos de nus, projetada por Spencer Tunick. Foto: Menahem KAHANA / AFP

O artista afirmou ter coberto os modelos com pintura branca para evocar a história bíblica da esposa de Ló, que, segundo o texto, se transformou em uma estátua de sal.

A estudante de doutorado Anna Kleiman, de 26 anos, contou que se juntou ao evento como uma forma de alertar para a crise do meio ambiente.

O projeto conta com financiamento do Ministério do Turismo de Israel, que pagou passagens e gastos, e também da prefeitura de Arad, que forneceu pessoal e assumiu outros gastos, de acordo com Hassan Madah, diretor de marketing para as Américas do ministério.