Cena 2k22: Festival com Karol Conká, Racionais e Djonga anuncia programação completa; confira

Festival Cena 2k22 anunciou line-up completo Foto: Festival Cena 2k22/ Daniel Assis

Após comunicar a mudança de datas e um terceiro dia na programação, o festival Cena 2K22 anunciou o line-up completo do evento. O evento conta com nomes como Karol Conká, Racionais, Djonga e muito mais.

Os shows vão acontecer entre os dias 17, 18 e 19 de junho no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Além de Playboi Carti - que já havia sido anunciado como parte do evento e é uma das presenças mais esperadas pelos fãs, o festival terá a presença de Sofaygo, aposta recente da Cactus Jack Records, gravadora de Travis Scott.

Outros nomes internacionais como Trippie Redd, Danileigh e Pi’erre Bourne também estão confirmados para o evento, além de grandes artistas nacionais como Tasha e Tracie, Onnika, Bc Raff e o grupo Recayd Mob.

Line-up do Festival Cena 2k22 Foto: Instagram/ @cena2k22

Nesta edição, o festival estima receber 125 mil pessoas. Este é o único festival de trap do Brasil e, desde a primeira edição em 2019, vem se estabelecendo entre os maiores festivais nacionais.

Com as novas datas, o público já pode adquirir ingresso para o terceiro dia no site oficial. Os últimos ingressos para sábado e domingo ainda estão disponíveis. Já os ingressos avulsos comprados antes do adiamento são para os dias respectivos às novas datas.

Confira a programação completa

Sexta-feira, 17 de junho

Playboi Carti

Ken Carson

Karol Conká

Mc Cabelinho

Destroy Lonely

Ka$hdami

Alee

Brandão85

Leviano

Leozin

Dudu

Veigh

Stef

Big Rush

Dnasty

Danzo

AJULIACOSTA

Menor MC

Dagrace

Juju Rude

Big Bllackk

Dalua

PJ Houdini

Rich DS

Rudies Flacko

Lil Fire

Sotam

Heron Love

Levi

Fabin

Convidado especial: Sofaygo

Sábado, 18 de junho

Recayd Mob

Pi'erre Bourne

Djonga

Danilleigh

BK'

Young Nudy

Onikka

Yunk Vino

Mc Caverinha

G4 Boyz

Sidoka

Cristal

Mac Júlia

Filipe Ret

Mina Criis

Tz da Coronel

Major RD

Drik Barbosa

Hyperanhas

Monna Brutal

MC Taya

Mc Soffia

FBC

Yung Buda

Massaru

Vulgo FK

Uclã

Matt D

Febem

Enzo From The Block

VND

C97

Putodiparis

Fleezus

Vandal

Iced Mob

Martelin

Kawe

Lil Ivy

Lord Prince & Devil Green

Loc Dog

Malcom VL

Menino Jazz

DJs: Th4ys; Mu540; Afrolai; Dj Sophia

Domingo, 19 de junho

Trippie Red

BC Raff

Racionais Mc`s

Mc Dricka

Sahbabii

Ebony

Mainstreet

BKtherula

Tasha & Tracie

Jovem Dex

Torya

Kyan

OG Capitu

Leall

Kayblack

MD Chefe

Domlaike

Budah

Abbot

Flacko

Duquesa

Aka Rasta

Slipmami

Brocagang

Yung Nobre

Caio Luccas

Realvettorazzi

Lil Kid

Lizzie

ML

Cinquenta

Luccas Carlos

Clara Lima

RT Mallone

Nina do Porte

Alt Niss

Sant

Lis MC

MC Luanna

Bruxo 021

Kakas

VK Mac

Thoney

DJs: Peroli; Celo Ist; Iamlopess