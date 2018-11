Cemitério realiza musical noturno e atividades lúdicas neste feriado de Finados

Cemitério recebe shows neste feriado de Finados em São Paulo. Foto: Pixabay

A maioria dos brasileiros associa a morte a sentimentos negativos como dor e tristeza. É o que revela uma pesquisa recente lançada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil. O estudo revela que 73% dos entrevistados encaram a morte como um tabu e que as pessoas passam cada vez menos tempo em velórios e enterros.

“Há uma negação da morte, da celebração à memória dos que já partiram. E por que não refletir sobre a morte e o luto falando sobre vida?”, questiona Gisela Adissi, CEO do Grupo Primaveras. Nos dias 1 e 2 de novembro, durante o feriado de Finados, serão realizadas diversas apresentações em cemitérios de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Nesta quinta-feira, Dia de Todos os Santos, haverá a performance da Banda Mirim, que traz um espetáculo versão pocket do seu musical Buda - Em Busca da Luz. Serão onze artistas tocando 30 instrumentos diferentes para contar a história de Sidarta Gautama. O dramaturgo e diretor do espetáculo, Marcelo Romagnoli, afirma que os atores se surpreenderam com a proposta de atuar em um cemitério: “Mais do que o espaço é a experiência. Será a primeira vez que vamos fazer uma peça em um cemitério. E que ótima oportunidade. O teatro e a música podem sempre ser acalanto”, enfatiza.

Na sexta-feira, 2, haverá oficina infantil para falar sobre a vivência do luto com os pequeninos. Uma equipe de psicólogas reunirá as crianças e vai propor dinâmicas para a elaboração do luto, sempre com autorização dos pais. Criação de mensagens escritas, desenhos a apresentação de documentários e filmes que estimulem a reflexão sobre a perda estão entre as atividades. “Não se trata de recreação, mas de uma forma de construção sobre o entendimento a respeito da perda. Nós negligenciamos muito o luto infantil. Vira uma confusão nas cabecinhas das crianças, que precisam de ferramentas para entender como expressar e lidar com essa lacuna”, analisa Gisela Adissi.

Ainda na sexta-feira, o pai de Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas, Hildebrando Alves, e o sobrinho Jorge Santana, responsável por alguns projetos da banda, estarão no Cemitério Primaveras com a icônica Brasília Amarela, hoje relíquia da família. Eles vão conversar com os fãs do grupo, que há 22 anos visitam o local. Na lápide dos integrantes da banda, há caixas de memórias com QR Codes para acessar, virtualmente, as homenagens que foram feitas.

Acompanhe a programação completa:

01 de novembro, Dia de Todos os Santos, quinta-feira, no Cemitério Primaveras I

Endereço: Avenida Otávio Braga de Mesquita, 3535, Guarulhos.

20h - Celebração Religiosa

20h30- Teatro Musical

02 de novembro, Finados, sexta-feira, no Ceminério Primaveras I

Endereço: Avenida Otávio Braga de Mesquita, 3535, Guarulhos

10h - Missa

11h - Oficina Infantil

11h - Mamonas Assassinas Memória

15h - Rodada do Jogo da Vida

16h - Missa

17h - Cerimônia dos Balões

02 de novembro, Finados, sexta-feira, no Cemitério Primaveras 2

Endereço: Avenida Silvestre Pires de Freitas, 1579, Guarulhos

11h - Missa

11h - Oficina Infantil

12h - Cerimônia dos balões

14h - Rodada do Jogo da Vida

15h - Missa

16h - Cerimônia dos balões