CCXP Awards anuncia lista de indicados; confira

CCXP é a maior premiação nacional da cultura pop Foto: Instagram/ @ccxpawards

A CCXP Awards, maior premiação nacional da cultura pop, anunciou sua lista de indicados nas categorias de filmes, séries, quadrinhos, literatura, games e eSports, e creators nesta segunda-feira, 13. Ao todo, são 32 subcategorias na premiação, que está marcada para 15 de julho, em São Paulo.

A partir desta terça-feira, 14, até o próximo dia 28, o público vai poder escolher seus favoritos no site oficial da CCXP Awards. Além do voto popular, os vencedores serão definidos por um júri técnico liderado por Marina Person, Ian SBF, Fora do Plástico, Daniel Lameira, Roque Marques e Andreza Delgado.

O resultado dessa etapa será uma lista mais refinada com até cinco nomes mais votados, elegendo assim, os finalistas. A divulgação e o início da nova votação para escolher quem leva o troféu em cada subcategoria será no dia 30 de junho. A divulgação será feita em uma live nos canais oficiais da CCXP e Omelete, no dia 1º de julho. Confira os indicados nas categorias e suas subcategorias

Categoria: Filme

Melhor Filme (Global)

Homem-Aranha - Sem Volta Para Casa

Duna

Judas e o Messias Negro

Ataque dos Cães

Não Olhe Para Cima

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Druk - Mais uma Rodada

Bela Vingança

Encanto

Tick, Tick... Boom!

Melhor Filme (Brasil)

Marighella

Medida Provisória

Bob Cuspe

Turma da Mônica - Lições

7 Prisioneiros

A Última Floresta

Deserto Particular

A princesa da Yakuza

Eduardo e Mônica

Medusa

Melhor Ator (Brasil)

Seu Jorge (Marighella)

Alfred Enoch (Medida Provisória)

Lázaro Ramos (O Silêncio da Chuva)

Gabriel Leone (Eduardo e Mônica)

Matheus Nachtergaele (Piedade)

César Mello (Doutor Gama)

Cauã Reymond (Piedade)

Irandhir Santos (Piedade)

Melhor Atriz (Brasil)

Taís Araújo (Medida Provisória)

Fernanda Montenegro (Piedade)

Carla Diaz (A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais)

Alice Braga (Eduardo e Mônica)

Grace Orsato (Meu nome é Bagdá)

Dira Paes (Veneza)

Jéssica Ellen (Cabeça de Nêgo)

Renata Carvalho (Vento Seco)

Melhor Direção (Brasil)

Lázaro Ramos (Medida Provisória)

Wagner Moura (Marighella)

Daniel Rezende (Turma da Mônica - Lições)

Luiz Bolognesi (A Última Floresta)

Anna Muylaert e Lô Politi (Alvorada)

Mauricio Eça (A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais)

Jeferson Dê (Doutor Gama)

Anita Rocha da Silveira (Medusa)

Categoria: Série

Melhor Série (Global)

Arcane

Ted Lasso

Round 6

WandaVision

Succession

Mare of Easttown

The Beatles: Get Back

This is Us

Maid

Invencível

Melhor Série (Brasil)

Cidade Invisível

O Caso Evandro

Sob Pressão

Manhãs de Setembro

Sintonia

G.I.B.I.S.

DOM

Sessão de Terapia

Onde Está Meu Coração

Futuro Ex-Porta

Melhor Ator (Brasil)

Selton Mello (Sessão de Terapia)

Marco Pigossi (Cidade Invisível)

Christian Malheiros (Sintonia)

Gabriel Leone (DOM)

Fábio Assunção (Onde Está Meu Coração)

Wesley Guimarães (Cidade Invisível)

Jottapê (Sintonia)

Flávio Tolezani (DOM)

Melhor Atriz (Brasil)

Liniker (Manhãs de Setembro)

Alessandra Negrini (Cidade Invisível)

Letícia Colin (Onde Está Meu Coração)

Maria Flor (Os Ausentes)

Bruna Mascarenhas (Sintonia)

Letícia Colin (Sessão de Terapia)

Hermila Guedes (Segunda Chamada)

Isabella Santoni (DOM)

Categoria: Quadrinhos

Melhor Quadrinho (Brasil)

Arlindo

Confinada

Escuta, Formosa Márcia

Bom Dia, Socorro

Gioconda

Crisálida

Manual do Minotauro

Brega Story

Chico Bento - Verdade

Carniça e a Blindagem Mística: A tutela do oculto

Melhor Quadrinista (Brasil)

Ilustralu (Luiza de Souza) - (Arlindo)

Marcello Quintanilha (Escuta, Formosa Márcia)

Laerte (Manual do Minotauro)

Leandro Assis (Confinada)

Aline Lemos (Fessora!)

Germana Viana (Ménage)

Amanda Miranda (Aparição)

Orlandeli (Chico Bento - Verdade)

Gidalti Jr. (Brega Story)

Shiko (Carniça e a Blindagem Mística: A tutela do oculto)

Melhor Álbum (Brasil)

Arlindo

Escuta, Formosa Márcia

Juquinha - O Solitário Acidente da Matéria

Isolamento

Crisálida

Brega Story

Kit Gay

Aurélia precisa pagar o aluguel

Shamisen: Canções do Mundo Flutuante

Carniça e a Blindagem Mística: A tutela do oculto

Melhor Tira e Web Tira (Brasil)

Anésia & Dolores

Cartumante

Bife de Unicórnio

Sem Palavras - Reflexões em Tirinhas

Como eu sobrevivi à COVID-19 e seus amigos! (Tira)

A URNA - Amanda Miranda

Como Fazer Amigos e Enfrentar Alienígenas

Tê Rex: Zapzombie

Razão vs Emoção

Manual do Minotauro

Melhor Roteirista (Brasil)

Ilustralu (Luiza de Souza) - (Arlindo)

Marcello Quintanilha (Escuta, Formosa Márcia)

Leandro Assis e Triscila Oliveira (Confinada)

Felipe Pan (Gioconda)

Diego Sanchez (Aurélia Precisa pagar o Aluguel)

Clarice França (Carla)

Ademar Vieira dos Santos Júnior (Sem Palavras)

Kash Fyre (Espetaculare Meneghetti)

Alex Mir (Orixás - A Revolta dos Eguns)

Gabriel Nascimento (A Menor Distância Entre Dois Pontos é Uma Fuga)

Melhor Desenhista (Brasil)

Ilustralu (Luiza de Souza) - (Arlindo)

Guilherme Petreca (Shamisen - Canções do Mundo Flutuante)

Leandro Assis (Confinada)

Marcello Quintanilha (Escuta, Formosa Márcia)

Camilo Solano (Cidade Pequenina)

Gidalti Jr. (Brega Story)

Amanda Miranda (A Urna)

Olavo Costa (Gioconda)

Orlandeli (Chico Bento - Verdade)

Shiko (Carniça e a Blindagem Mística: A tutela do oculto)

Melhor Arte-Finalista (Brasil)

Orlandeli (Chico Bento - Verdade)

Alcimar Frazão (Lovistori)

Amanda Miranda (A Urna)

Leandro Assis (Confinada)

Eduardo Ferigato (Piteco)

Gidalti Jr. (Brega Story)

Mario Cau (Almanaque Guará)

Marcello Quintanilha (Escuta, Formosa Márcia)

Juliana Moon (Almanaque Guará)

Sam Hart (10 Dias Perdidos)

Melhor Colorista (Brasil)

Ilustralu (Luiza de Souza) - (Arlindo)

Marcello Quintanilha (Escuta, Formosa Márcia)

Guilherme Petreca (Shamisen - Canções do Mundo Flutuante)

Mariane Gusmão (Gioconda)

Marcelo Costa (Piteco)

Fabi Marques (Anne de Green Gables)

Brendda Maria (Monstrum)

Orlandeli (Chico Bento - Verdade)

Wesllei Manoel (Hailstone)

Shiko (Carniça e a Blindagem Mística: A tutela do oculto)

Categoria: Literatura

Melhor Ficção (Brasil)

Baixo Esplendor (Marçal Aquino)

De Cada Quinhentos Uma Alma (Ana Paula Maia)

A extinção das abelhas (Natalia Borges Polesso)

As maiores novidades (Marcelo Ferroni)

O Serviço de Entregas Monstruosas (Jim Anotsu)

O Último Ancestral (Alê Santos)

Melhor Não-Ficção (Brasil)

Elke: Mulher maravilha (Chico Felitti)

Quadrinhos do Brasil - Vol. 1 (Heitor Pitombo)

Viver é Melhor Que Sonhar (Chris Fuscaldo / Marcelo Bortoloti)

Racionais Mc's: Sobrevivendo no inferno (Arthur Dantas Rocha)

Ney Matogrosso: A Biografia (Julio Maria)

Séries - O Livro: De onde vieram e como são feitas (Jacqueline Cantore / Marcelo Rubens Paiva)

Categoria: Games e eSports

Melhor ORG (Brasil)

Fúria

AfroGames

INTZ

Loud

paiN Gaming

Civil Esports

Red Canids Kalunga

Fluxo

Kabum! e-Sports

Vivo Keyd

Melhor Game (Global)

It Takes Two

Resident Evil Village

Marvel's Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Deathloop

Escape

Returnal

Psychonauts 2

Ratchet and Clank: Rift Apart

Back 4 Blood

Melhor Game Competitivo

League of Legends

CS: GO

Valorant

Free Fire

R6 - Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Fortnite

Melhor Game Mobile

Pokemon Unit Mobile

Free Fire

League of Legends: Wild Rift

Call of Duty: Mobile

Clash Royale

Capoeira - o Jogo

Melhor Pro-Player (Brasil)

Gabriel "FalleN" Toledo (Counter-Strike)

Gustavo "Sacy" (Valorant)

Yago "Yago.exe" Vinícius (Free Fire)

Aspaszin (Valorant)

Gabriel "Aegis" Lemos (League of Legends)

Felipe Basso Loud Less (Valorant)

Andrei "Art" Piovezan (Counter-Strike)

Melhor Pro-Player Feminina (Brasil)

Elizabeth "Liz" de Sousa (League of Legends)

Karina "kaah" Takahashi (Counter-Strike)

Natália "Daiki" Vilela (Valorant)

Amanda "AMD" Abreu (Counter-Strike)

Nayara Sylvestre (Hearthstone)

Bruna "Bizinha" Marvila (Valorant)

Gabriela "GaB" Scheffer (Rainbow Six)

Melhor Game Nacional (Brasil)

Horizon Chase - Senna Sempre

UNSIGHTED (Studio Pixel Punk)

Dodgeball Academia (Pocket Trap / Humble Games)

Devil Inside Us: Roots of Evil

Aspire: Ina's Tale

Hero Among Us (Fire Horse)

Zaranah

Categoria: Creators

Melhor Streamer Masculino

Casimiro

Alanzoka

Alexandre Gaules

Jota Plays

Maurício Cid

Manel

Liminha

Melhor Streamer Feminina

Sher Machado

Gabi Cattuzzo

Diana Zambrozuski

Nicolle Merhy (Cherrygumms)

Pandinha

Camila Vieira (Kalera)

Melhor Canal / Criador Revelação

Raphael Vicente

Luva de Pedreiro

Mapingua Nerd

Observatório Potter

Folclore BR: Uma Nova Visão

Professor Noslen

thallitaxavier

Luideverso

Nautilus

Versão Dublada

Melhor Canal / Criador de Conteúdo

AfroNerd

mikannn

Pipoca & Nanquim

Jovem Nerd

Babi Dewet

phsantos

Diva Depressão

Carol Moreira

Anderson Gaveta

Otavio Ugá

Melhor Podcast

Mano a Mano

Confins do Universo

NerdCast

PodPah

Modus Operandi

Falando de Nada

Lasercast: o podcast da Raio Laser

Primeiro Contato

Mansão Wayne

Um Milkshake Chamado Wanda

Melhor Mesacast