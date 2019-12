CCXP 2019: Badoo será aplicativo de relacionamentos do festival

Fãs de ‘Game of Thrones’ no estande da série, na CCXP 2018. Foto: Gabriela Biló/Estadão

A Comic Con Experience 2019 (CCXP) começará na próxima quinta-feira, 5, e, além da cultura geek e nerd, dará também aos visitantes a oportunidade de conhecer outras pessoas por meio do Badoo, aplicativo de relacionamentos oficial do evento.

A ferramenta vai mostrar perfis que estão por perto e a distância entre os usuários. Assim, quem tiver interesse, poderá conhecer outros participantes do festival - seja para amizades ou algo além.

De acordo com dados da CCXP, há 280 mil ingressos já esgotados - 18 mil a mais que na edição de 2018. Neste ano, o público contará com 108 painéis de temas variados, como Batman, Castelo Rá-Tim-Bum, o live-action O Rei Leão, palestra com os atores da série La Casa de Papel, da Netflix. São eles: Pedro Alonso (Berlim), Alba Flores (Nairóbi), Darko Peric (Helsinque), Rodrigo de la Serna (Palermo) e Esther Acebo (Estocolmo).

Serviço

Datas: de 5 a 8 de dezembro de 2019

Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda, São Paulo - SP)

Ingressos: esgotados

Horários: Quinta-feira e Sexta-feira, das 12h às 21h. Sábado, das 11h às 21h. Domingo, das 11h às 20h.