Cavalo rouba a cena da noiva em foto de casamento

Imagem ilustrativa Foto: robertwaghorn / Pixabay

Quando o fotógrafo disse ‘xis’ para a noiva Patti Womer, da Pensilvânia, nos Estados Unidos, seu cavalo Cricket também abriu um belo sorriso para a câmera. As fotos de casamento de Womer e seu noivo, Alex Teo, viralizaram devido à pose inusitada do animal.

Ao ABC News, Patti disse que o cavalo tentava, na verdade, espantar as moscas que o incomodavam com uma sacudidela de cabeça. O fotógrafo, Tony Bendele, contou que o momento durou apenas dois ou três segundos ao compartilhar a foto nas redes sociais.

A noiva escolheu fazer um ensaio com cavalos em homenagem ao pai, que morreu no ano passado. O sorridente Cricket foi comprado por pai e filha quando Patti tinha 8 anos. “O sorriso do cavalo fez meu dia! Eu realmente senti a presença do meu pai”, disse ela.

