Cauda de escultura de baleia evita que vagão de metrô caia na água

Vagão dianteiro foi segurado pelo monumento 'Salvo pela cauda da baleia' Foto: Peter Dejong/ AP

O metrô holandês foi salvo nesta segunda-feira, 2, de um grave acidente. Um vagão descarrilou e foi finalmente parado, pouco antes de cair na água, pela cauda de uma escultura de baleia.

O condutor do trem, que era a única pessoa a bordo, saiu ileso no acidente, ocorrido pouco depois da meia-noite em Spijkenisse, próximo à cidade portuária de Rotterdam.

A frente do metrô permaneceu sustentada pela escultura a uma altura de 10 metros, acima da água. Curiosamente, a escultura é chamada de "Salvo pela cauda da baleia".

"O metrô descarrilou e acabou no monumento chamado 'Salvo pela cauda da baleia'. Literalmente, foi isso que aconteceu", contou Carly Gorter, da Autoridade de Segurança Regional de Rijnmond.

Trem do metrô disparou atravessando bloco de parada na estação Akkers, em Spijkenisse, perto da cidade Rotterdam Foto: Robin Utrecht/ AFP

"É inacreditável. O motorista foi salvo pela cauda da baleia", acrescentou.

Os motivos do incidente estão sendo investigados.

As esculturas de duas baleias, que submersas na água deixam a cauda no ar, foram construídas há cerca de 20 anos, em um parque localizado sob a pista aérea do metrô.

Uma delas foi o que parou e salvou o vagão do metrô e seu motorista.