Casamento vegano: buffet com cardápio sem origem animal é tendência, afirma especialista

Noivos têm escolhido cardápio vegano para festas de casamento. Foto: Pixabay

O veganismo chegou às festas de casamento. Esta é a avaliação de Hamish Shephard, fundador da principal publicação de noivas e casamentos do Reino Unido.

Ele faz a avaliação baseado em previsões de mercado e afirma que mesmo casais que não são veganos estão mais empáticos do que nunca e desejam “atender aos convidados com opções éticas”.

Shephard é criador do site Bride Book e está há décadas no mercado. “O rápido crescimento do vegetarianismo e do veganismo, especialmente na geração millennial, levou a um aumento desses alimentos sendo servidos em casamentos”, declarou durante entrevista para a revista Heart.

Até mesmo hotéis estão oferecendo essa opção no pacote matrimonial. O Green House Hotel, em Bournemouth, oferece comida e bolo de casamento veganos aos noivos, além de serviços para arrumar cabelo, fazer maquiagem e decoração.

“Nesta era moderna, ninguém quer prejudicar os animais e, com o aumento do veganismo, pode ser desafiador encontrar uma maquiagem vegana”, ressaltou Victoria Wood, fundadora do site Greener Beauty, especializado em produtos de beleza livres de crueldade animal.