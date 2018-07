Casal vai à Comic Con Experience vestido de Muriel e Eustácio, de 'Coragem'

Casal paraibano ficou entre os finalistas no concurso de cosplay da CCXP 2016. Foto: Reprodução/Facebook

Todos os anos, a Comic Con Experience realiza um concurso de cosplay e, no evento deste ano, que começou na última quinta-feira, 1, não foi diferente. Mas um casal da competição chamou a atenção: Albani e Carlos Paiva, de 56 e 65 anos, respectivamente, foram escolhidos os representantes da Paraíba no evento pela fantasia de Muriel e Eustácio, donos do Cão Coragem, do desenho homônimo.

O casal é de João Pessoa e começaram a fazer cosplays no começo deste ano, de acordo com reportagem do G1. "A primeira vez que fizemos foi bem no improviso, mas deu tão certo que resolvemos continuar", disse Albani a reportagem.

A ideia veio da filha do casal, Cinara Paiva, de 21 anos. "Eu queria participar dos eventos e minha mãe não gostava muito que eu fosse, porque não conhecia. Daí ela disse que ia junto comigo e eu dei a ideia de fazer as fantasias. Começou de forma descontraída, só para participar dos eventos, mas o sucesso foi tão grande que montamos uma apresentação para participar das competições e vencemos duas delas em menos de um ano”, contou Cinara ao G1.

Na última quarta-feira, 30, o casal e a filha voaram para São Paulo e devem se apresentar na Comic Con no domingo, 4, último dia do evento. Esse não será o primeiro evento de Albani e Carlos: eles já foram em eventos em João Pessoa (PB), Campina Grande (PB), Natal (RN) e Recife (PE).

"Onde vamos, o carinho do público é muito grande. Eles ficam surpresos com a ideia e ficam empolgados de nos encontrar, fazendo até fila para fotos", contou Albani ao portal. As roupas dela e do marido foram feitas por ela mesma.

Cinara conta como foi para chegarem até a CCXP: "Vi que havia a competição e inscrevi, resolvi tentar. Eles foram inicialmente selecionado em uma etapa interna do evento foram concorrer na etapa de voto popular. Fizemos campanha localmente e também com vídeos nas redes sociais e quando saiu o resultado, ficamos surpresos pela quantidade de gente que apoiou", relatou a filha do casal. Então, a equipe da convenção ligou e disse que os pais estavam entre os três mais votados.

Os 12 mais votados vão se apresentar no domingo e serão julgados pela maquiagem, roupa e pela apresentação, na qual devem se comportar como os personagens.