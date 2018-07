Casal se encontra pessoalmente após três anos de conversas no Tinder

Michelle e Josh enrolaram bastante no aplicativo, mas finalmente se conheceram Foto: Reprodução de cena do programa 'Good Morning America' / ABC

Os estudantes Josh Avsec, 22, e Michelle Arendas, 21, se encontraram pessoalmente após (impressionantes!) três anos de conversas pelo Tinder. Os dois deram ‘match’ em setembro de 2014 e desde então trocaram mensagens esporádicas. Nesta terça-feira, 25, foram convidados do programa Good Morning America, do canal norte-americano ABC, e tiveram seu primeiro ‘date’ diante de milhões de telespectadores.

No último dia 7, Josh publicou em seu Twitter um print-screen de uma parte da conversa que ele teve com Michelle pelo aplicativo de relacionamentos. “Um dia vou encontrar essa garota e será épico. Olhem as datas das nossas mensagens”, brincou o jovem na rede social.

A história viralizou e chegou ao Tinder, que ofereceu uma viagem para que eles se encontrassem.

No entanto, parece que o Good Morning America foi mais rápido ao reuni-los. No programa, eles ficaram separados por um muro, até que puderam se ver pela primeira vez.

Sobre um possível relacionamento sério no futuro, Michelle desconversou: “Esperamos três anos para enviar umas 10 mensagens, então eu acho que precisamos de mais do que 30 minutos para poder responder a essa pergunta efetivamente. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas”. Parece que eles terão bastante tempo para isso no Havaí - destinação escolhida para a viagem paga pelo app.

Assista ao encontro completo (em inglês):