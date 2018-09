Casal recria primeiro encontro para comemorar 55 anos de casamento

Elmer e Fran estão casados há 55 anos. Foto: Cedida por CMS Photography LLC

Elmer e Fran Armstrong vão comemorar 55 anos de casados em junho e, para marcar a data, eles decidiram recriar o primeiro encontro deles. O momento foi registrado em um ensaio fotográfico.

Os dois se conheceram em uma lanchonete chamada Steak 'n Shake, perto de Missouri, nos Estados Unidos, em março de 1962. Tudo começou quando Elmer tentou conversar com a melhor amiga de Fran, mas ela respondeu: "Por que você não me deixa em paz e fala com a Fran?".

"Então eu o fiz, e aqui estamos há 56 anos", disse Elmer à ABC News. Os dois se casaram em 22 de junho de 1963. Para celebrar os 55 anos de casamento, a neta dos dois, a fotógrafa Courtney Stepp, quis fazer algo especial: ela recriou o primeiro encontro deles.

"Eu quis fazer algo diferente de tudo. Eu realmente queria mostrar ao mundo que o amor verdadeiro pode realmente durar", disse Courtney. O ensaio foi realizado há duas semanas em uma filiar do Steak 'n Shake – não na mesma em que os dois se viram pela priemria vez. "Aquela em que nós nos conhecemos está fechada agora", explicou Elmer.

Durante o ensaio, os dois até pediram a mesma coisa que comeram na época: um hamburguer e um milkshake de morango. A fotógrafa publicou as fotos no Facebook e a publicação viralizou.

Confira o ensaio encantador abaixo: