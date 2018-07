Casal realiza sonho de casar em montanha-russa do Superman

Montanha-russa do Superman atinge 63 metros de altura Foto: Instagram/@sixflags

Todo mundo sabe que a vida de casal é um mix de altos e baixos, mas parece que os norte-americanos Ashley, de 25 anos, e Thom Marchetti, de 29, levaram isso a sério demais e resolveram casar em uma montanha-russa.

Os dois embarcaram no primeiro carrinho da montanha-russa temática do Superman no Parque Six Flags, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Além disso, convidaram dezenas de amigos para preencher os bancos que vinham logo atrás no brinquedo.

Assim que o carrinho do casal chegou ao pico de 63 metros, o oficial J. Chris Quint gritou os votos de casamento e, quando o brinquedo acelerou em queda livre, Ashley e Thom gritaram um uníssono ‘sim!’ para oficializar a união.

Segundo o site Providence Journal, Ashley não pôde subir com um vestido de noiva por questões de segurança.

Ela revelou que a ‘cerimônia’ foi ensaiada diversas vezes com o noivo e eles tiveram de fazer três viagens no dia do casamento para que todos os convidados pudessem participar.