Casal que nasceu no mesmo dia e no mesmo hospital se casa 27 anos depois

Um casal que nasceu no mesmo dia e no mesmo hospital se casou 27 anos depois Foto: Pixabay/kgorz

Um casal nascido no mesmo dia e no mesmo hospital em Massachusetts, nos Estados Unidos, se casou mais de duas décadas depois. O Taunton Gazette fez reportagem contando a história de Jessica Gomes e Aaron Bairos, americanos filhos de brasileiros, que se casaram no último dia 9 de setembro. Eles nasceram em 28 de abril de 1990 no Morton Hospital, na cidade de Taunton.

Gomes e Bairos vieram ao mundo com duas horas de diferença e foram os únicos bebês nascidos naquele dia, então é possível que os dois tenham ficado lado a lado no berçário. Apesar disso, eles não cresceram juntos. Enquanto Aaron foi criado em Taunton, os pais de Jessica se mudaram para a cidade de Raynham e voltaram para a cidade natal da garota só quando ela tinha 10 anos de idade.

O casal se conheceu por meio de amigos em comum durante o colegial, e eles descobriram que nasceram no mesmo dia quando foram tirar a carteira de motorista juntos. “Nós dissemos isso para nossos pais e eles se lembram de terem se cumprimentado no dia do nosso nascimento”, disse Jessica ao jornal. “Pelo menos nunca vamos esquecer do aniversário um do outro”, brincou Aaron.

Veja abaixo a foto do casal.