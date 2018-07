Casal que está junto há 73 anos vai passar Natal separado após transferência de asilo

Casal que está junto há 75 vai passar Natal separado pela primeira vez após transferência de asilo. Foto: Facebook/dianne.g.phillips.1

Os canadenses Herbert e Audret Goodline estão juntos há 73 anos e moravam, até o início deste mês, no asilo Villa Special Care Home, em Nova Brunsvique. Entretanto, os dois tiveram de ser separados por conta da piora na saúde de Herbert e, pela primeira vez em décadas, vão passar o Natal separados.

A história foi compartilhada por Dianne Goodine Phillips, filha do casal, no Facebook, e comoveu milhares de internautas. Ela contou que foi informada sobre a transferência na última sexta-feira, 15, via e-mail. Depois, seu pai ligou para ela para contar que seria tirado da casa onde vivia com a mulher. "Eu li o e-mail muitas vezes, desacreditada de como alguém pode ser tão frio e tão cruel de fazer isso uma semana antes do Natal. O pedido que fiz foi simplesmente adiar a mudança até o fim desta semana, mas meu pedido foi ignorado", contou Dianne.

"Meus pais estão juntos há 73 anos e ainda dormem na mesma cama. Eu sinto que as pessoas precisam saber quão falho é esse sistema do qual nós dependemos. Duas palavras descrevem isso: antiético e cruel. Quando estava falando com meus pais, ouvi minha mãe chorar, ela disse: 'O Natal está acabado para nós, esse é o pior Natal que teremos na vida. Por que eles não podem esperar até o fim das festas?'. Eu garanto que fiz de tudo para mantê-los juntos por mais alguns dias", contou Dianne.

Após a publicação viralizar, a filha fez outro post na última segunda-feira, 18, contando que a transferência foi realizada e explicando o motivo. "O plano foi adiante e meu pai foi transferido para o Plaster Rock Tobique Valley Manor. Houve lágrimas ao dizer adeus para minha mãe e expressões solitárias nesta noite. Para responder a alguns comentários: meu pai foi examinado há uma semana e agora precisa de cuidados nível 3 e minha mãe continua no nível 1. O Victoria Ville é nível 2", contou.

Dianne disse que entende a razão da transferência , mas gostaria que a mudança tivesse sido adiada para depois do Natal. "Nós também estamos esperando por respostas para esclarecer como algo assim pôde acontecer. Meu pai tem necessidades especiais, porém, como qualquer outro cidadão, ele tem o direito de aproveitar sua vida e passar por essa época ao lado de sua mulher. As fotos abaixo soam mais como uma punição do que como uma demonstração de Feiz Natal. Isso nunca deveria acontecer com nenhum ser humano", concluiu.