Casal morre com menos de uma hora de diferença após 69 anos de casamento

Um casal nos Estados Unidos que estava junto há 69 anos morreu com uma diferença de 40 minutos. Foto: Pixabay / rogerl01

Um casal que viveu junto por 69 anos morreu com 40 minutos de diferença nos Estados Unidos, no último sábado, 22, após enfrentar breve doença. Isaac e Teresa Vatkin eram argentinos que se mudaram para a cidade de Skokie, no Estado de Illinois, logo após se casarem e constituíram família lá. As informações são do jornal Daily Herald.

Quando Teresa, que tinha 89 anos, foi diagnosticada com Mal de Alzheimer na década passada, Isaac, 91, deixou os negócios de comida kosher para seus filhos e passou a cuidar exclusivamente da sua esposa. Quando a saúde dela começou a deteriorar por conta da doença, Isaac também ficou fraco.

Os funcionários do Highland Park Hospital, em que estavam internados, perceberam que a respiração dos dois estava fraca e os colocaram juntos no mesmo quarto. Os seus familiares juntaram as mãos dos dois e Teresa morreu por conta das complicações da doença. Isaac faleceu 40 minutos depois por causas naturais.