Casal 'grávido' faz coreografia de 'Despacito' e vídeo viraliza

Danielle e Sivaldo dançaram durante chá de bebê de seu primeiro filho Foto: Reprodução de cena do vídeo publicado pelo casal/Facebook

DES-PA-CI-TO. As quatro sílabas mais pronunciadas do mundo da música inspiraram o casal Danielle Agra e Sivaldo Lins, de Recife.

O hit de Luis Fonsi e Daddy Yankee foi lançado em janeiro deste ano e já tem mais de 1 bilhão de visualizações no Youtube.

Danielle e Sivaldo aproveitaram o sucesso da música e fez a coreografia completa no chá de bebê do seu primeiro filho. O vídeo foi publicado na página deles no Facebook, e até o momento, já tem 10 milhões de visualizações e mais de 44 mil comentários.

Não é a primeira vez que Danielle e Sivaldo aparecem dançando. O casal já gravou vídeos com outras músicas. Confira as coreografias: