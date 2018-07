Noivos fazem fotos de casamento em loja da Apple

Jermyn Wee e Chia Suat Huang tiraram fotos apaixonadas em uma loja da Apple em Singapura. Foto: Imagem cedida por Weili Yip

Criatividade não falta ao casais para realizarem um ensaio pré-wedding ou fazerem fotos divertidas depois do casamento que tenham a ver com os gostos deles. E qual o melhor lugar para quem é apaixonado pelos produtos da Apple? Uma loja da Apple, claro!

Um casal de Singapura, fanático pela marca, decidiu fazer alguns registros em uma loja recém-aberta na cidade. Jermyn Wee, de 34 anos, e Chia Suat Huang, de 31, celebraram a união no dia 3 de junho com uma visita ao estabelecimento.

Wee, autoproclamado devoto da Apple, não estava muito certo sobre fazer as fotos lá, visto que ele fica tímido em frente às câmeras, contou a esposa ao Mashable. Ela tinha sugerido uma série de locais fora do comum, mas a ideia de ser em uma loja da marca foi um acordo unânime.

O casal chegou à loja 30 minutos antes de ela abrir e esperou enquanto as madrinhas e os padrinhos tentavam convencer o gerente a deixá-los a fazerem as fotos no local. "Eles decidiram 10 minutos antes de a loja abrir", conta Chia.

O fotógrafo do casal, Weili Yip, contou ao E+ que a ideia não estava nos planos iniciais, foi de repente. "Tivemos que fazer um pouco de esforço para entrar na loja antes que ela abrisse, mas é, definitivamente, algo que vale a pena tentar já que nunca foi feito antes", disse. "Eu estava muito confiante em tirar belas fotos lá", declarou.

Quando a loja abriu, o casal caminhou até o 'altar' por entre as mesas com produtos da Apple. Os funcionários foram muito receptivos com a ideia, conta Yip.

Veja algumas fotos abaixo: