Casal faz ensaio fotográfico em alagamento de Niterói  

Recém-casados Vivian Paciello e Paulo Almeida posaram para fotos em uma rua alagada de Niterói Foto: Imagem cedida por Beto Padilha Fotografia

Nesta semana o Estado do Rio de Janeiro foi afetado por fortes chuvas. A cidade de Niterói chegou a ficar com várias ruas alagadas. No entanto, as condições climáticas adversas não desanimaram os noivos Vivian Paciello e Paulo Almeida, que se casaram na quinta-feira, 22. O casal decidiu fazer o álbum de fotos da união em meio ao alagamento.

"Oportunidades surgem todos os dias. O segredo está em enxergá-las e selecioná-las. Quem venham mais e mais chuvas. Chuvas de amor e felicidades ao casal. Obrigado pela coragem e o bom humor", escreveu o fotógrafo Beto Padilha no Facebook.