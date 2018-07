Americanos fazem casamento com decoração temática da Disney; veja fotos

Foto: Reprodução/ Degrees North Images

A história de amor de Ashley e Ty tem tudo a ver com a Disney. Além de os dois serem muito fãs dos desenhos, o pedido de casamento de Ty foi na Disneylândia, na Califórnia, em frente ao castelo da Bela Adormecida. Na hora de escolher a decoração da festa, não tiveram dúvidas.

Na cerimônia, cada uma das mesas para os convidados tinha como tema um dos filmes da Disney. O buquê de Ashley e o bolo do casamento foram inspirado do filme "Up". O vestido da noiva foi feito para lembrar o que a princesa Cinderella usou no baile. Parte da decoração foi feita pela própria noiva.

O ensaio de fotos antes do casamento teve vários itens dos filmes, como balões do "Up", maças, da "Branca de Neve" e personagens de "A Bela e a Fera", como o candelabro, bule e xícara.

A lembrancinha dos convidados foram garrafinhas com doces com etiquetas que diziam "Me tome", uma referência a "Alice no País das Maravilhas".