Casal de pinguins machos adota ovo abandonado em zoológico de Berlim

Ping e Skipper, casal de pinguins machos que adotou um ovo abandonado por sua mãe no zoológico de Berlim. Foto: Annegret Hilse / Reuters

Um casal de pinguins machos do Zoológico de Berlim está satisfazendo uma ambição antiga de se tornarem pais adotando um ovo abandonado pela mãe.

Skipper e Ping, ambos de 10 anos, já haviam mostrado seus instintos para cuidar tentando chocar pedras e até peixes, disse um porta-voz do zoológico. Sua chance apareceu no mês passado, depois que uma mãe de sua espécie abandonou um ovo -- e eles não a desperdiçaram.

"Só precisamos colocá-lo diante de um dos machos. Ele soube imediatamente o que fazer. Esta é a primeira vez que tentamos fazer um par de pinguins do mesmo sexo incubar um ovo", disse o cuidador Norbert Zahmel.

Até agora a maternidade postiça parece ter funcionado. "Os dois estão cuidando do ovo de maneira exemplar", disse ele ao jornal local BZ. Na natureza selvagem, casais de pinguins tradicionais dividem as tarefas de incubação. Se as coisas continuarem correndo bem e o ovo se mostrar fértil, Skipper e Ping devem se tornar papais orgulhosos no início de setembro.

